La meilleure boulangerie de France du 10 mars 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

La meilleure boulangerie de France du 10 mars 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Noémie Honiat vous donnent rendez-vous ce mardi soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue son tour de Poitou-Charentes.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 10 mars 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 18ème semaine de la saison, le jury est en Poitou-Charentes.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie d’Océane et Olivier dans la Vienne qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,4/10 (9,5/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).



🔵 Ce mardi soir, le jury sera en Charente et en Charente-Maritime à la découverte de deux nouvelles boulangeries.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 9 mars : Boulangerie LVS à Poitiers (Vienne) / Boulangerie l’Angélique au Tallud (Deux-Sèvres)

📅 Mardi 10 mars : Maison Lemetayer à Cognac (Charente) / Le Bellifontain à Saujon (Charente-Maritime)

📅 Mercredi 11 mars : Amaury Lafonta Pâtisserie à La Rochelle (Charente-Maritime) / Fleur de blé à Charron (Charente-Maritime)

📅 Jeudi 12 mars et vendredi 13 mars : Le fournil d’Hortense à Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-Maritime) / Boulangerie chez Bibiche à Sainte-Soulle (Charente-Maritime) / Levain & ganache à La Rochelle (Charente-Maritime)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter le Poitou-Charentes pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.