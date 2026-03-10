Un Si Grand Soleil Spoiler : Gabin soupçonné, Elise fait une découverte (épisode du 13 mars)



Un si grand soleil spoiler épisode 1878 du 13 mars 2026 – L’enquête sur le meurtre de Lucie va avancer dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Après avoir épluché la liste des patients de Lucie, Yann appelle Gabin pour le convoquer au commissariat…











Face à Elise et Yann en salle d’interrogatoire, Gabin apprend que sa psychologue, Lucie Lecoeur, a été retrouvée morte. Sous le choc, il accuse le coup. Yann lui demande alors s’il l’a vue lundi soir. Gabin répond qu’il ne sait pas, qu’il ne se souvient de rien. Elise insiste et le jeune homme explique qu’il était très mal ce soir-là car son traitement était en rupture de stock. Son patron l’a laissé quitter le travail plus tôt pour trouver une pharmacie, mais ensuite tout est flou…

Gabin affirme s’être réveillé le lendemain aux urgences sans aucun souvenir. Yann lui demande ce qu’il a fait pendant ce laps de temps, mais Gabin assure qu’il n’en a aucune idée : les pompiers l’ont retrouvé dans un parc en pleine crise de panique. Bouleversé, il jure qu’il n’a jamais fait de mal à Lucie, qu’il n’est pas violent et qu’elle l’aidait beaucoup. En réalisant vraiment qu’elle est morte, Gabin panique et perd ses moyens. Devant son état, Elise décide d’interrompre l’interrogatoire.

Yann montre la photo de Gabin à Ethan, l’homme du stand de tir, qui confirme que c’est bien lui qu’il a vu entrer dans le cabinet de Lucie ce soir là.



Plus tard, Elise annonce à Yann qu’elle a retrouvé le lieu où Lucie a passé le week-end avec son amant à Sète. La propriétaire n’a pas le nom de l’homme marié mais elle lui a décrit un homme assez grand, blond ou chatain. Elle compte se rendre à Sète le lendemain pour en savoir plus et vérifier s’il y a des caméras de vidéo-surveillance… Elle ne devrais pas tarder à identifier Yann comme étant l’amant de Lucie !

En fin de journée, Elise décide de retourner au cabinet de Lucie à la recherche d’un indice… Quand elle s’en va, elle remarque un homme bizarre avec une casquette. Ce dernier s’enfuit, Elise n’arrive pas à le rattraper. Il s’agit de Bernier ! Est-il mêlé à la mort de Lucie Lecoeur ?

