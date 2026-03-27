C à vous du 27 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 27 mars 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Ce soir à 20h, Monroe, représentante de la France à l’Eurovision, viendra interpréter pour la première fois en live son titre « Regarde » sur la scène de C à vous

🔵 Prix du carburant, inflation, pouvoir d’achat… Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc



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🔵 L’ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld porte plainte pour violences contre le chef Jean Imbert. On reçoit Alice Augustin , grand reporter société et violences sexistes et sexuelles pour ELLE

🔵 Une vague de froid s’abat en France. Décryptage avec Sébastien Thomas, journaliste au service météo-climat à France Télévisions

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Chantal Goya pour la tournée « 50 ans d’amour » dans toute la France

🗯️ Jonathan Lambert pour la BD « Qui a volé mes jambes ? » aux éditions du Seuil

🎙️ Matthieu Noël pour l’émission « ZOOM ZOOM ZEN », du lundi au vendredi à 16H sur France Inter

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 27 mars 2026 à 19h sur France 5.