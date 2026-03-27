Un Si Grand Soleil Spoiler : Bernier arrêté, il passe aux aveux ! (épisode du 1er avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1891 du 1er avril 2026 – L’ancien procureur Bernier va être arrêté par la police dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, l’homme qui a acheté le micro retrouvé dans le cabinet de Lucie Lecoeur l’a balancé comme étant son commanditaire !











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Au commissariat, Bernier tente d’abord de tout nier en bloc mais la police découvre qu’il a bien échangé avec cet homme par téléphone. Bernier demande alors à faire venir son avocate, Claudine Becker. Il lui assure ne pas avoir tué Lucie, Claudine lui conseille de dire ce qu’il sait, au risque de retourner en prison.

Bernier passe alors aux aveux : il a fait installer ce micro car il avait besoin d’un moyen de pression contre l’une des patientes de Lucie Lecoeur. Il assure qu’il peut leur fournir des enregistrements assez édifiants de celle qui est probablement la meurtrière !

Yann va-t-il être innocenté grâce à Bernier ? Est-ce Roxane Vanier qui a tué Lucie ?



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