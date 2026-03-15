Capital du 15 mars 2026 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

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Capital du 15 mars 2026 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Burger King, poulet Crousty, donuts : les nouvelles batailles des rois du fastfood ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







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Capital du 15 mars 2026 : sommaire et reportages de ce soir

Burger King : ses recettes secrètes pour détrôner McDo

C’est le face-à-face le plus gourmand de la restauration rapide ! D’un côté, l’indétrônable McDonald’s, fort de ses 1 600 restaurants en France. De l’autre, Burger King, un concurrent revenu sur le marché il y a seulement dix ans et qui compte déjà plus de 620 établissements. Comment expliquer une telle progression ? Burgers personnalisables, préparation à la commande, ingrédients frais : immersion dans les coulisses d’une enseigne qui cultive sa différence. Pour séduire les clients de McDo, la marque mise avant tout sur l’innovation. Nouvelles frites, recettes inédites de burgers… chaque nouveauté représente un pari et nécessite de lourds investissements. Mais ces créations rencontreront-elles le succès ? L’enjeu est crucial pour les franchisés du réseau. Sur le terrain, la rivalité avec McDo se joue chaque jour, avec deux armes principales : des prix attractifs et un service toujours plus rapide.

Copieux et pas cher : la folie du poulet Crousty !

C’est la nouvelle sensation des fast-foods. Le poulet Crousty pourrait bien détrôner le kebab et même le tacos. Sa promesse : un plat rassasiant à petit prix ! Composé de seulement trois ingrédients — poulet, riz et sauce — ce concept vendu moins de 10 euros est devenu l’un des produits les plus rentables de la restauration rapide. Qualité des ingrédients, guerre des emplacements, recettes bien gardées : Capital s’est penché sur l’ascension fulgurante du Crousty. En misant sur le poulet, l’une des viandes les plus abordables, les restaurateurs ont visé juste. Aujourd’hui, un restaurant spécialisé peut générer en moyenne un million d’euros de chiffre d’affaires par an. Créé à Bordeaux en 2012 par Krousty Sabaïdi, un fast-food inspiré de la cuisine asiatique, le concept connaît un succès que peu auraient imaginé dix ans plus tard. Les ouvertures se multiplient et attirent une clientèle jeune et fidèle. Pour accélérer leur expansion, ces nouveaux acteurs misent sur la franchise. Mais pour durer, il leur faut sans cesse renouveler les recettes et s’implanter aux bons endroits.



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Donuts, cookies, gaufres : comment les rois du sucré vous font craquer ?

Tout commence souvent par une odeur irrésistible et des vitrines spectaculaires. Gaufres généreuses, cookies XXL ou donuts aux couleurs éclatantes : les enseignes dédiées aux douceurs sucrées se multiplient partout en France. Qui sont ces nouveaux maîtres du goûter ? Vendues entre 3 et 6 euros, ces gourmandises rencontrent un succès grandissant. Cuissons en continu pour diffuser un parfum alléchant, décors toujours plus spectaculaires, avalanche de toppings… tout est pensé pour vous donner envie de succomber. Cookies ou donuts, de nombreuses marques mettent en avant une fabrication artisanale et des produits frais. Mais ces promesses sont-elles toujours tenues ?