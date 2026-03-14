Le XV de France remporte le Tournoi des Six Nations 2026 !



Publicité





Le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations 2026 ce samedi soir après une victoire totalement folle face à l’Angleterre (48-46) lors de la dernière journée au Stade de France. Les Bleus ont décroché le titre au bout du suspense grâce à une pénalité de Thomas Ramos après la sirène.











Publicité





Dans ce Crunch décisif pour le sacre, les hommes de Fabien Galthié ont offert un spectacle incroyable aux supporters français. Le match a été marqué par de nombreux rebondissements et un score très élevé pour une rencontre du Tournoi.

Un final totalement irrespirable

Alors que la rencontre semblait basculer du côté anglais dans les dernières minutes, l’Angleterre a pris l’avantage 46-45 après un essai de Tommy Freeman transformé par Marcus Smith.

Mais dans une fin de match complètement folle, les Bleus ont obtenu une pénalité alors que le temps réglementaire était dépassé. Thomas Ramos n’a pas tremblé et a réussi un coup de pied décisif pour offrir la victoire 48-46 à la France… et le titre dans le Tournoi.



Publicité





Grâce à ce succès arraché sur le fil au Stade de France, les Bleus remportent le Tournoi des Six Nations pour la deuxième année consécutive.

Louis Bielle-Biarrey héroïque

La grande star de la soirée se nomme Louis Bielle-Biarrey. L’ailier français a inscrit quatre essais dans cette rencontre exceptionnelle et a battu le record du nombre d’essais marqués sur une même édition du Tournoi. Au total, la rencontre a offert 13 essais et un suspense constant, avec de multiples changements de leader au score.

L’Irlande privée du titre

Ce succès français a également eu des conséquences au classement. L’Irlande espérait une victoire anglaise pour remporter le Tournoi, mais la pénalité de Ramos a finalement offert le trophée aux Bleus.

Dans un Stade de France en fusion, les joueurs de Fabien Galthié ont ainsi conclu leur campagne 2026 de la plus spectaculaire des manières.