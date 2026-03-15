Des trains pas comme les autres du 15 mars 2026 : le sommaire ce soir sur France 5

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Des trains pas comme les autres du 15 mars 2026 – C’est un numéro inédit de l’émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attend ce dimanche soir sur France 5. Le globe-trotter Philippe Gougler vous propose un best-of de la saison 15 !





A suivre dès 20h55 sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







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Des trains pas comme les autres du 15 mars 2026 : Les meilleurs moments de la saison 15

Dans cet épisode spécial, Philippe Gougler nous propose un best of des moments les plus marquants de la dernière saison. Des Andes aux Philippines, des grandes gares américaines aux terres reculées d’Afrique, les trains du monde entier servent de fil conducteur à un tour du globe aussi spectaculaire qu’inspirant.

Le voyage débute au Chili, à près de 4 000 mètres d’altitude, dans une petite gare isolée près du lac Titicaca. Sur le quai, Philippe fait la connaissance de Charlyne, passionnée par les pierres de la carrière de Comanche. L’aventure commence à ses côtés, à bord d’un surprenant bus-train. Toujours dans les Andes, mais cette fois en Bolivie, il partage ensuite le quotidien d’une bergère de lamas aux méthodes pour le moins singulières.



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Direction ensuite l’Europe : en Hongrie, l’infatigable globe-trotter rencontre une sonneuse de cloches, dépositaire d’un savoir-faire ancestral, avant de rejoindre Bruxelles pour monter à bord d’un train vraiment pas comme les autres.

Le périple se poursuit aux États-Unis, à Chicago, sous l’impressionnante verrière de Union Station, puis jusqu’à la frontière canadienne où l’attend une étonnante partie de pêche sous la glace.

En Asie, à Legazpi, aux Philippines, Philippe accompagne des enseignants qui transportent leur école de village en village… par le rail.

De la nature grandiose et imprévisible de Yellowstone aux eaux du Mozambique peuplées de crocodiles, en passant par une rencontre inattendue avec un pangolin, cet épisode spécial célèbre la richesse du monde : paysages époustouflants, traditions vivantes et expériences hors du commun. Un concentré d’évasion, d’émotion et d’humanité.

« Des trains pas comme les autres » revient ce soir dès 20h55 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV