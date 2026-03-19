Demain nous appartient : la date du retour de Leïla (Samira Lachhab) dévoilée… mais la vérité va surprendre les fans !

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Les téléspectateurs de « Demain nous appartient » vont bientôt retrouver un visage bien connu… et très attendu. Après plusieurs jours de suspense autour du sort de Leïla, la série de TF1 s’apprête à lever le voile sur cette intrigue qui agite actuellement les personnages… et les fans.











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Une intrigue mystérieuse autour de Leïla

Décédée en octobre 2020 des suites d’un grave accident de voiture, Leïla Beddiar, incarnée par Samira Lachhab, fait aujourd’hui l’objet d’une nouvelle storyline pleine de mystère. En début de semaine, Noor a reçu une étrange vidéo laissant entendre que sa mère serait toujours en vie. Une révélation qui a immédiatement semé le doute.

Si Noor veut y croire, sa sœur Soraya et l’ex-compagnon de Leïla, Samuel, restent persuadés qu’il s’agit d’une mauvaise blague ou d’une manipulation. Et pour cause : la réalité est bien plus troublante… mais aussi moins miraculeuse qu’espéré.

Samira Lachhab de retour… pour une apparition très particulière

On peut désormais le confirmer : Samira Lachhab a bien repris le chemin des plateaux de tournage pendant deux semaines au mois de février. Son retour à l’écran est programmé pour le 31 mars.



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Cependant, contrairement aux espoirs de certains fans, Leïla ne sera pas ressuscitée. Le personnage réapparaîtra sous forme de “fantôme”, à l’occasion d’un moment clé de la série : le mariage de Soraya et Gabriel.

Une conclusion émouvante pour l’intrigue

Cette apparition symbolique permettra de conclure l’arc narratif actuel, avec son lot de révélations et d’explications sur la mystérieuse vidéo reçue par Noor. La scène promet d’être chargée en émotion, notamment pour les proches de Leïla, qui devront faire face à leurs souvenirs et à leur deuil.

Mais une chose est désormais certaine : Leïla n’est pas en vie. Son retour ne sera que temporaire et servira uniquement à offrir une dernière apparition au personnage, dans un cadre scénaristique fort et symbolique.

Les fans de « Demain nous appartient » peuvent donc s’attendre à une séquence particulièrement marquante le 31 mars, qui devrait refermer définitivement ce chapitre autour de la famille Beddiar… et permettre à la série de tourner une nouvelle page.

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