Demain Nous Appartient du 6 mars : la chute de Mussard ? Roxane découvre... (résumé + vidéo épisode 2155 en avance)

Demain nous appartient du 6 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2155 de DNA – Brice Mussard va-t-il enfin tomber dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, Roxane va faire une découverte qui pourrait bien tout changer et permettre de l'arrêter !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 6 mars 2026 – résumé de l’épisode 2155

Au Spoon, Chloé parle avec Karim de sa méfiance envers Arthur : il est persuadé qu’il a aidé sa cousine à s’évader. Chloé l’encourage à suivre son intuition. Au Mas, Alex présente Nina, sa nouvelle recrue, à Bruno. Enthousiaste, elle découvre le métier et se laisse amuser par les histoires farfelues d’Alex et Bruno sur une ville sous-marine secrète. Le soir, Arthur s’étonne auprès de Lou que Karim ait envoyé Nina travailler au froid. Lou préfère voir le positif : Karim va garder Nina et ils peuvent profiter de leur soirée.

Lizzie rêve que Warren l’embrasse puis la rejette. En réalité, leur déjeuner se passe très bien : ils discutent, rient d’un sandwich trop dur et prennent un selfie. Plus tard, Lizzie raconte son rendez-vous à Erica et Audrey. Warren, lui, avoue à son oncle Marco qu’il est sous le charme de Lizzie, mais il se fâche quand Marco se moque de son physique…



Pendant ce temps, Martin tombe sur la vidéo où Raphaëlle menace Brice Mussard et craint que cela ne compromette encore son plan. Il tente de manipuler Brice en lui parlant d’une piste sur le cambrioleur, tandis que Raphaëlle affirme qu’il pourrait être innocent. Mais Alicia, l’ex de Brice, refuse finalement de témoigner contre lui, visiblement terrorisée après un appel de sa part…

La police mène une nouvelle perquisition chez Brice sans retrouver les bijoux volés. En soirée, Roxane annonce avoir repéré sur des images de vidéosurveillance une voiture quittant le quartier de Mussard le soir du meurtre avant d’y revenir 45 minutes plus tard. Le véhicule appartient à la voisine Odette, qui était pourtant hospitalisée cette nuit-là. La police a-t-elle enfin trouver la bonne piste pour le coincer ?

