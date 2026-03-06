Tout le monde veut prendre sa place : Vincent intègre le top 3 avant la déprogrammation (6 mars 2026)

C’est fait ! Vincent a signé une 152ème victoire qui lui a permis d’intégrer le top 3 des plus grands champions ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Il a désormais Joël en ligne de mire mais le jeu quotidien sera une nouvelle fois déprogrammé dès demain.


Vincent totalise 185 900 euros de gains en 152 victoires. Mais pour suivre la suite de son parcours, il va falloir patienter ! En effet, le jeu de Cyril Feraud est déprogrammé pour toute la durée des Jeux Paralympiques de Milan-Cortina. Il sera de retour le lundi 16 mars !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)
2 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)
4 – Vincent, 152 victoires, 185.900 euros (depuis septembre 2025)
4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)
5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)
6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)
7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)
8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)
9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)
10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

Tout le monde veut prendre sa place du 6 mars, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 6 mars 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv


