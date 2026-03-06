Plus Belle La Vie du 6 mars 2026 : la statue volée en pleine opération ! (résumé + extrait vidéo épisode 534 en avance)



Plus belle la vie du 6 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 534 de PBLV – L’opération conjointe de la police et des détectives va tourner au fiasco cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, la statue va être volée sous leur nez !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 mars 2026 – résumé de l’épisode 534

Jean-Paul a mal de tête après qu’Éric l’ait assommé. Ariane lui demande pourquoi il les espionnait. En découvrant la statuette, il veut tous les arrêter, mais Éric et Ariane lui révèlent la vérité au sujet de Charlotte, sa véritable identité et le danger qui pèse sur elle. Comprenant qu’ils agissent pour la sauver, Jean-Paul insiste pour prévenir Patrick.

Au commissariat, Patrick est furieux d’avoir été tenu à l’écart et menace Éric de perdre sa licence. Mais face au plan monté pour piéger le coupable lors d’une fausse vente aux enchères chez Vanessa Kepler, il finit par leur donner son feu vert. Plus tard, Jean-Paul rend visite à Charlotte en prison : il sait tout et lui reproche d’avoir affronté ça seule. Émue, elle avoue avoir voulu le protéger. Il lui promet que toute l’équipe est là pour elle.



Le soir, chez Vanessa Kepler, la vente aux enchères commence autour de la statuette de Saint-Joseph. Alors que l’objet est adjugé 500 000 euros, une coupure de courant survient. Quand la lumière revient… la statue a disparu !

Pendant ce temps, Apolline se réveille après avoir passé la nuit avec Léa. Très complices, elles s’embrassent et finissent au lit, même si Léa reste nerveuse à cause d’appels insistants.

Au lycée, Léa tente de motiver Martin pour le tutorat, mais la situation se complique quand Louisa annonce qu’elle sera la tutrice de Martin et Lucie. Frustré, Martin finit par quitter la séance.

VIDÉO Plus belle la vie du 6 mars 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.