Demain Nous Appartient du 9 mars : Brice récupère des preuves capitales ! (résumé + vidéo épisode 2156 en avance)

Demain nous appartient du 9 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2156 de DNA – L’enquête sur le meurtre de Nadia Mussard piétine ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et alors que la police touche au but pour le coincer, Brice est alerté et récupère des preuves capitales…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 9 mars 2026 – résumé de l’épisode 2156

Au Spoon, Violette annonce à Philippine qu’elle ne veut pas faire carrière dans le commerce mais s’orienter vers le sanitaire et social. Sa mère refuse catégoriquement ce choix, estimant que ce métier ne lui permettra pas de bien gagner sa vie. Elle demande alors à Charles de tenter de convaincre sa sœur de changer d’avis. Le jeune homme lui prépare même une surprise en lui faisant visiter une faculté, mais Violette reste ferme : elle ne veut pas faire de longues études. Le soir, Philippine découvre que sa fille a manqué les cours. Charles tente de la couvrir avec une excuse peu crédible, que sa mère ne croit pas.

De son côté, Roxane reproche à Sara de rester trop dans la routine. Après cette remarque, elle décide de lui organiser une soirée surprise en amoureux et demande à Bart de garder Enora. Mais Bart a finalement un concert et confie la mission à Marceau. Malgré les doutes de Roxane sur le sérieux de l’adolescent, la soirée se déroule comme prévu et les deux femmes profitent d’un moment romantique.



Au commissariat, Martin fait le point sur l’enquête visant Brice Mussard. Il pense qu’il cache son matériel et peut-être les bijoux volés dans un box situé sur un terrain isolé. Faute d’autorisation, les policiers se heurtent au refus du propriétaire et ne peuvent pas fouiller immédiatement. Prévenu de leur passage par le propriétaire, Mussard récupère discrètement les bijoux pour les cacher ailleurs. Lorsque la perquisition est finalement autorisée et réalisée en sa présence.. le box est vide !

VIDÉO Demain nous appartient du 9 mars 2026 – extrait de l’épisode

