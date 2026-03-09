Les 12 coups de midi du 9 mars 2026 : Cyprien fait fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 9 mars 2026, 171ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et il a fait aujourd’hui avec l’aide d’une adversaire efficace et a pu signer un Coup de Maître à 10.000 euros.











Les 12 coups de midi du 9 mars, le lac de Côme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi grimper sa cagnotte à l’impressionnant total de 738 910 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom de… Karim Debbache. Improbable et évidemment, ce n’est pas la bonne réponse !

Rappelons que l’image de fond représente le lac de Côme, en Italie, photographié depuis la Villa del Balbianello. Quant à la célébrité qui se cacherait derrière cette étoile, il pourrait s’agir de l’actrice Eva Green. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont certaines scènes ont été tournées au lac de Côme.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+