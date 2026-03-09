Plus Belle La Vie du 9 mars 2026 : Natacha démasquée, Jean-Paul déchante (résumé + extrait vidéo épisode 535 en avance)



Plus belle la vie du 9 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 535 de PBLV – Natacha est démasquée et arrêtée aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Jean-Paul déchante quand Kassian refait surface au commissariat…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 mars 2026 – résumé de l’épisode 535

La police se rend chez Vanessa Kepler après le vol de la statue. Une employée de cuisine explique avoir été agressée pendant la vente aux enchères par une femme à lunettes qui lui a volé son uniforme. En voyant les photos de la soirée, elle l’identifie : Eric reconnaît Natacha, l’amie d’enfance de Gabriel. Ariane reprend aussitôt l’enquête en main.

Au commissariat, Ariane annonce à Patrick que dans la chambre d’hôtel de Natacha, ils ont trouvé des articles sur Saint Joseph et un plan détaillé de l’appartement de Vanessa Kepler. Son ordinateur est analysé par la PTS. Ariane pense qu’elle a engagé Ripon pour voler la statuette d’Otero, lui a donné rendez-vous au Mistral pour la récupérer puis l’a attaqué en découvrant qu’elle était fausse. Mais il leur manque encore le mobile.



Eric interroge Gabriel sur Natacha. Celui-ci explique qu’elle est venue à Marseille pour lui et sa formation. Lié par le secret médical, il admet seulement qu’elle est gravement malade. Eric comprend qu’elle aurait pu voler la statuette dans l’espoir de guérir. Pendant ce temps là, Charlotte sort de prison et Jean-Paul vient l’accueillir. Elle s’inquiète pour son dossier : ils ne l’ont pas encore retrouvée, mais Ripon est sorti du coma et pourrait parler.

Laura questionne Mirta sur les vertus de Saint Joseph. Mirta parle d’un pèlerinage pour les malades à Marseille. Comprenant que Laura a une piste, Morgane la menotte pour reprendre l’enquête. Désespérée, Natacha prie Saint Joseph quand Ariane et Morgane l’interpellent, avec Gabriel et Eric. En pleurs, elle menace de se suicider mais avoue finalement qu’elle ne veut pas mourir. Ariane l’arrête.

Patrick annonce à Idriss qu’un colis suspect est arrivé en prison pour Darius Kassian. Idriss part le récupérer. Sur place, il découvre que Kassian reçoit beaucoup de courrier de fans et ramène le colis. Au commissariat, Patrick et Idriss attendent Jean-Paul pour ouvrir le colis adressé à Kassian. À l’intérieur, ils découvrent un nouveau jeu intitulé « Assassinat au Mistral ».

Entre deux rendez-vous, Léa rejoint Apolline dans une chambre d’hôtel. Stressée, Apolline préfère qu’elles se contentent d’un câlin. Léa reçoit alors un message de Lucie, qui ne va pas bien, et doit partir. Avant qu’elle parte, Apolline lui offre un livre de poésie de Verlaine, ce qui touche Léa. Au cabinet médical, Léa prend soin de Lucie, qui souffre de règles douloureuses et redoute son cours de sport. Lucie remarque le livre de Verlaine et le marque-page signé « A »… Léa prétend l’avoir trouvé dans la salle d’attente.

Au Mistral, Ulysse vient parler à Apolline. Remarquant qu’elle semble heureuse, Ulysse lui demande si elle est amoureuse. Surprise, Apolline finit par confirmer qu’elle est très heureuse, ce qui le bouleverse…

