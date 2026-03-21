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Grands Reportages du 21 mars 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 21 mars 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Quand l’huissier frappe à la porte » (inédit)

Témoins des douleurs sociales, des conflits familiaux et des difficultés financières, les commissaires de justice sont aussi conseillers, experts en estimation et soutien des plus précaires. Longtemps associés à l’image redoutée des huissiers chargés de recouvrer les dettes, saisir des biens ou expulser des locataires, ils ont vu leur métier profondément évoluer depuis une vingtaine d’années. Plus humain et plus féminisé, il cherche désormais l’équilibre entre débiteurs et créanciers.

Aujourd’hui, près de 3 800 professionnels interviennent dans des situations très variées : dettes, conflits sur les réseaux sociaux, divorces, litiges commerciaux ou successions, tout en récupérant chaque année environ 7 milliards d’euros et en apaisant les tensions.



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À travers plusieurs portraits, le quotidien de la profession se dessine. Sur l’île de Ré, Nicolas Pirs, 35 ans, doit expulser une locataire de 78 ans et privilégie la négociation à la contrainte. À Rouen, Aline Hussenet accompagne un artiste transformiste en conflit avec ses employeurs, illustrant la dimension humaine du métier. À Perpignan, Camille Lizon rappelle les risques et les tensions auxquels ils font face lors de certaines interventions. Enfin, Jean-Christophe Rivière, 55 ans, tente de trouver un accord pour qu’un locataire en difficulté rembourse progressivement son loyer, dans l’intérêt des deux parties.

Et à 14h50 : « Vétérinaires pour animaux sauvages : Les risques du métier » (rediffusion)

En France, à peine une centaine de vétérinaires exercent une spécialité aussi rare que fascinante : la médecine de la faune sauvage. Dans les zoos ou en mission à l’étranger, ils soignent des animaux parmi les plus rares et parfois les plus dangereux, des félins aux reptiles en passant par les mammifères marins. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi leur quotidien, en France et jusqu’au Costa Rica, entre interventions délicates, émotions fortes et stress permanent.

À 26 ans, Johanne Ferri Pisani débute aux Terres de Nataé, où elle est déjà responsable de la santé de 300 animaux et doit réussir l’arrivée de nouveaux pensionnaires. Romain Potier, spécialiste des cas les plus complexes, parcourt la France pour anesthésier une girafe, opérer un phoque ou sauver un bébé rhinocéros rejeté par sa mère.

Clément Paillusseau, expert des reptiles, doit apprendre à manipuler des serpents venimeux comme le redoutable mamba noir, un travail où la moindre erreur peut être fatale. Enfin, Norin Chai, après des années en zoo, soigne désormais les animaux sauvages directement dans leur milieu naturel, notamment au Costa Rica, où il participe à leur réhabilitation et à leur remise en liberté.