Ici tout commence du 4 mars : Stanislas cache encore quelque chose, il appelle Laetitia ! (résumé + vidéo épisode 1385 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 4 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1385 – Stanislas a triché aux sélections du Prix Armand des Arts de la Table hier dans votre série « Ici tout commence ». Ce soir, il va devoir s’expliquer avant d’appeler Laetitia, qui apparemment sait la vérité sur Bakary…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 4 mars – résumé de l’épisode 1384

À l’Institut, Jim propose à Zoé de passer la soirée chez lui, mais elle hésite : depuis trois nuits ils se voient, alors qu’elle voulait une relation strictement platonique. Tous deux reconnaissent que leur histoire est floue, ni couple ni simple aventure, et décident de prendre le temps de réfléchir. Au moment de s’embrasser, Jasmine les interrompt. Elle s’excuse auprès de Jim et lui confie son vide sentimental et sa perte d’élan en cuisine. Plus tard, débordée entre son master et son fils, elle accepte l’aide précieuse de Milan, qui s’occupe de Naël et l’encourage à penser un peu à elle.

Au Comptoir, Jude découvre que Mattéo a publié un message annonçant une fermeture exceptionnelle, faisant fuir les clients. En colère et à bout, Jude rompt avec lui. Mais la jalousie reprend vite le dessus : un clash éclate à l’Institut, chacun reprochant à l’autre manipulations et provocations. Finalement, les vérités éclatent et ils admettent qu’ils s’aiment toujours, s’embrassant devant leurs camarades. Plus tard, Tom s’attribue le mérite de leur réconciliation…



Publicité





De son côté, Stanislas traverse une crise profonde. Il avoue à Coline et Angèle avoir vécu six ans avec Awa et avoir considéré Bakary comme son fils, allant jusqu’à entamer une procédure d’adoption avant leur séparation. À l’Institut, il est accusé d’avoir triché au Prix Armand. Il reconnaît que Bakary est son ex-beau-fils mais nie toute tricherie, tandis que Bakary prend sa défense. Leur confrontation reste néanmoins douloureuse : le jeune homme lui annonce qu’il ne veut plus rien attendre de lui.

En quittant l’Institut, Stanislas est pris d’une violente crise d’angoisse. Il finit par appeler Laetitia pour lui annoncer que Bakary est à l’institut. Il assure tout faire pour garder mes distances mais c’est très dur. Laetitia lui demande alors s’il lui a dit… Stanislas lui dit que s’il découvre la véritable raison de mon départ à l’époque, il ne lui pardonnera jamais !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Bakary fait une découverte choc ! (vidéo épisode du 6 mars)

Ici tout commence du 4 mars 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.