Ici Tout Commence spoiler : Laetitia et Stanislas toujours amoureux ? (vidéo épisode du 18 mars)

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Ici tout commence spoiler – Alors qu’Angèle vient de quitter Stanislas, ce dernier aurait-il toujours des sentiments pour son ex, Laetitia, dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, ces deux là semblent plus proches que jamais et ça n’échappe pas au regard de Bakary…











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Désormais réconciliés, Bakary et Stanislas révisent pour la grande finale du Prix Armand des Arts de la Table, où ils vont affronter Laetitia et Coline. Bakary stresse mais Stanislas lui dit qu’il doit surtout être fier. Il lui assure que c’est le cas et surtout, il est très content qu’ils en soient arrivés là tous les deux.

Laetitia les rejoint alors. Sur le ton de la plaisanterie, elle essaie de les déstabiliser. Bakary va alors chercher de quoi réviser, il laisse Stanislas et Laetitia seuls… Ces deux là semble très complices, Stanislas la remercie d’être là et de l’aider. Elle lui assure qu’elle sera toujours là. Auraient-ils encore des sentiments ou sont-ils vraiment devenus amis ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1395 du 18 mars 2026 : Laetitia et Stanislas très complices

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