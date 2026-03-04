Le PSG en deuil après la mort de l’un des siens



Le Paris Saint-Germain est en deuil. Dans un communiqué de presse, le club de la capitale a annoncé avec une vive émotion la disparition de l’un de ses plus fidèles supporters et dirigeants historiques, Jack Jacquet, décédé ce dimanche 1er mars 2026.











Figure emblématique des Rouge & Bleu, Jack Jacquet faisait partie de celles et ceux qui ont accompagné le PSG depuis ses premières heures. Pendant plus de cinquante ans, il a vécu au rythme du club parisien, contribuant par sa fidélité, son engagement et sa passion à écrire une part de son histoire collective.

Dans les années 1970, il présidait l’Association des Amis du PSG, alors principale association de supporters. Il incarnait déjà cet attachement profond au club et cette volonté de rassembler autour des couleurs parisiennes, des valeurs qui perdurent encore aujourd’hui.

Après une carrière professionnelle aux États-Unis, il avait rejoint en 1990 l’Association PSG, qu’il n’a plus quittée pendant près de quarante ans. Manager General puis Vice-Président, il a largement contribué à structurer et à faire vivre l’association. Son engagement bénévole, son sens du collectif et sa générosité ont marqué durablement la grande famille du Paris Saint-Germain.



Très attaché à la formation, Jack Jacquet s’était également investi dans l’animation de l’école de football du club, participant à l’éclosion de nombreux jeunes talents et à la transmission des valeurs fondatrices de l’institution parisienne.

Un hommage lui sera rendu avant le coup d’envoi de la rencontre PSG – Monaco, ce vendredi 6 mars, au Parc des Princes. Un moment chargé d’émotion en perspective pour les supporters et l’ensemble du club.

Le Paris Saint-Germain a adressé ses pensées les plus sincères à son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants ainsi qu’à l’ensemble de ses proches. Aujourd’hui, c’est toute la famille Rouge & Bleu qui pleure l’un des siens.