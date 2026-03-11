Les 12 coups de midi du 11 mars 2026 : Cyprien bientôt éliminé ? On vous dit qui se cache derrière l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 11 mars 2026, 173ème victoire de Cyprien – Cyprien sera-t-il bientôt éliminé dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? Le mystère reste entier alors que le Maître de Midi a signé une nouvelle victoire à 1000 euros ce mercredi midi.











Les 12 coups de midi du 11 mars, un champignon sur l’étoile mystérieuse

Il voit sa cagnotte arriver au total de 739 910 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a deux indices pour l’instant : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; et un champignon.

On peut déjà vous révéler que c’est l’actrice Eva Green qui devrait être derrière cette étoile. Elle ajoué dans le James Bond « Casino Royale », dont certaines scènes ont été tournées au lac de Côme. Et le champignon certainement parce qu’elle a plusieurs fois déclaré que ça faisait partie de ses aliments préférés.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+