Demain Nous Appartient du 11 mars : Martin piège Brice et l’arrête ! (résumé + vidéo épisode 2158 en avance)

Demain nous appartient du 11 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2157 de DNA – Martin va réussir à piéger Brice ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». L’avocat est arrêté en possession des fameux bijoux !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 11 mars 2026 – résumé de l’épisode 2157

Au commissariat, Sébastien est pris à partie par une journaliste au sujet de l’affaire Mussard. Il confirme que le commandant Constant a été écarté de l’enquête, tout en saluant la qualité de son travail et en affirmant lui garder toute sa confiance.

De son côté, Martin découvre la plainte déposée par Brice pour violences policières et se sent impuissant. Raphaëlle tente de le rassurer : si Brice se croit intouchable, il finira par commettre une erreur et Aurore ne le lâchera pas. Malgré tout, Martin continue d’influencer l’enquête via son fils. Nordine suggère alors à Aurore que Brice a peut-être caché les bijoux volés à la fac. Comprenant vite que l’idée vient de Martin, elle décide quand même de la suivre… Martin met alors au point un plan : organiser une opération anti-drogue pour pouvoir fouiller l’université. Avec l’accord du procureur, la police débarque à la fac. Les étudiants, dont Adam et Sophie, pensent à une vengeance après leur manifestation de soutien à leur professeur. Brice, lui, se montre provocateur face à Martin et Aurore…



Plus tard dans la nuit, Brice revient à la fac pour récupérer les bijoux qu’il avait cachés dans le plafond des toilettes. En sortant, il tombe sur Martin et les policiers : sous prétexte que l’opération est toujours en cours, ils le fouillent et découvrent les bijoux. Brice est alors arrêté pour le meurtre de son épouse.

Au Spoon, Audrey offre un café à Waren et cherche à mieux le connaître, notamment sur ses projets. Plus tard, sur la plage, la pluie surprend Waren et Lizzie : il lui prête sa veste, la protège avec un parapluie et lui propose d’aller boire un chocolat chaud. Le soir, Lizzie raconte son rendez-vous à Jack, qui regrette qu’ils ne se soient pas encore embrassés.

Pendant ce temps, Karim et Émilie passent la journée au lit, jusqu’à l’arrivée inattendue de Diane, curieuse de rencontrer le compagnon de sa mère et qui s’invite même à dîner. Au cours de la soirée, Karim et Émilie se déclarent leur amour. Enfin, après les cours, Esmée rejoint Bastien chez lui. Après avoir couché ensemble, elle lui confie que c’était sa première fois et qu’elle est heureuse que ce soit arrivé avec lui.

VIDÉO Demain nous appartient du 11 mars 2026 – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.