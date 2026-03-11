Ça commence aujourd’hui du 11 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 11 mars 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 11 mars 2026 à 13h55 « Suicide ou crime maquillé : ils se battent pour connaître la vérité » (inédit)

Autour de Faustine Bollaert, plusieurs invités viennent témoigner d’un combat qui dure parfois depuis des années. Tous ont perdu un proche dans des circonstances troubles. Officiellement, la justice a conclu à un suicide… mais pour eux, de nombreuses zones d’ombre subsistent. Incohérences dans les enquêtes, éléments ignorés ou témoignages non pris en compte : ces familles refusent de se résigner et continuent de se battre pour faire éclater ce qu’ils pensent être la vérité.

Entre douleur, doutes et détermination, ils racontent leur parcours, les démarches qu’ils ont entreprises et les obstacles auxquels ils se heurtent. Face à eux, Faustine Bollaert recueille leurs paroles avec bienveillance dans l’espoir de mettre en lumière ces affaires qui restent, pour leurs proches, entourées de mystère.



Un numéro poignant de « Ça commence aujourd’hui » qui interroge sur la difficulté de faire la lumière sur certaines disparitions et sur le long chemin que doivent parcourir les familles pour obtenir des réponses.

#CCA revient avec sa semaine justice ⚖️

Et à 15h : « Quelqu’un les espionnait… » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit trois invitées aux témoignages glaçants, toutes victimes d’une surveillance secrète qui a bouleversé leur vie, parfois pendant des années. Madison raconte comment, après avoir loué un appartement pour un week-end, elle a découvert que le propriétaire avait dissimulé une caméra dans une petite horloge placée dans la salle de bain. Peggy, de son côté, a été espionnée et harcelée par son voisin avec lequel elle entretenait pourtant de bons rapports depuis vingt ans. Enfin, Marie explique comment un jeune homme a développé une obsession délirante pour elle et l’a traquée sur internet.

