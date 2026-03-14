Les 12 coups de midi du 14 mars 2026 : Cyprien continue, découvrez qui se cache sur l’étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 14 mars 2026, 176ème victoire de Cyprien – Encore et toujours une victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé aujourd’hui une victoire à seulement 200 euros à partager avec un téléspectateur.











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Les 12 coups de midi du 14 mars, toujours 3 indices sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien monte ainsi au total de 741 160 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 2 indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, et une pile de livres.

On peut déjà vous révéler que l’actrice Eva Green pourrait bien se cacher derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond « Casino Royale », dont certaines scènes ont été tournées au lac de Côme. Quant au champignon, il ferait probablement référence au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’un de ses aliments préférés. Et les livres pour son rôle dans l’adaptation des « Trois mousquetaires » ou sa participation à des livres audio avec sa mère, Marlène Jobert.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+