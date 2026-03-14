Plus Belle La Vie spoilers : Léa en danger, Boher découvre la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 16 au 20 mars 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 16 au 20 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’énigme du jeu. Jean-Paul, avec l’aide de Darius Kassian, va faire une terrible découverte : c’est Léa qui est la prochaine victime désignée par le tueur ! Kassian assure toujours à Boher que ce n’est pas lui qui est derrière ce jeu. Le compte à rebours continue de tourner, Jean-Paul arrivera-t-il à sauver Léa ?

Alors que le sablier se termine, Apolline est prise pour cible… Un homme cagoulé armé d’un couteau débarque alors qu’elle attendait Léa ! Plus tard, Jean-Paul va découvrir la terrible vérité.

Quant à Ulysse, il plonge dans un profond mal-être alors qu’Ariane, en congé maternité, s’ennuie ferme. Et Eric apprend que Bahram est sur le départ.



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Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 (épisode 540) : Tandis que le sablier s’égrène, les policiers ne sont pas les seuls à travailler sur l’énigme. Mirta, quant à elle, œuvre pour sauver Robert. Depuis qu’elle est en arrêt, la future maman a du mal à rester en place.

Mardi 17 mars 2026 (épisode 541) : Au commissariat, les policiers redoublent d’efforts pour stopper un compte à rebours impitoyable. En parallèle, Djawad connaît les affres d’un futur papa. Eric apprend une nouvelle fracassante.

Mercredi 18 mars 2026 (épisode 542) : Alors que Boher découvre une terrible vérité, Barbara et Louis décident de faire front, avec l’aide bienvenue de Jennifer. Quant à Luna, elle est ravie de voir ses efforts des dernières semaines payés.

Jeudi 19 mars 2026 (épisode 543) : Les policiers en ébullition tiennent une nouvelle piste. Déterminés, Barbara et Louis mettent en place leur plan infiltration. Luna, quant à elle, oscille entre vie familiale et vie sentimentale.

Vendredi 20 mars 2026 (épisode 544) : Au commissariat, un Mistralien apparaît comme le parfait coupable. Chez elle, Ariane reçoit un cadeau inattendu. Face au mal-être d’Ulysse, Vanessa, préoccupée, peine à lui parler.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 16 au 20 mars 2026

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