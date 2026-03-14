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Grands Reportages du 14 mars 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 14 mars 2026 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Les hôtels de famille font de la résistance » (inédit)

La France compte aujourd’hui plus de 15 000 hôtels. Parmi eux, les établissements familiaux sont devenus de véritables raretés, menacées de disparition. Chaque année, près de 200 indépendants ferment leurs portes. Confrontés à la concurrence des grandes chaînes et des plateformes de location saisonnière, mais aussi aux difficultés de recrutement et à la hausse des charges, beaucoup peinent désormais à maintenir leur activité.

Pourtant, certains hôtels de famille continuent de résister. Ces irréductibles se battent chaque jour pour séduire les voyageurs et préserver une hôtellerie à taille humaine, face à une offre de plus en plus standardisée. Des familles passionnées, déterminées à sauver leur patrimoine et leur outil de travail.



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