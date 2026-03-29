Les 12 coups de midi du 29 mars 2026 : Cyprien a-t-il décroché l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 29 mars 2026, 190ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais avec une adversaire peu efficace lors du Coup Fatal, pas de Coup de Maître et donc toujours pas d’étoile mystérieuse alors que celle-ci est entièrement dévoilée.











Publicité





Les 12 coups de midi du 29 mars, Julia Roberts sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 767 960 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, elle est entièrement dévoilée depuis la veille et c’est Julia Roberts qui est apparue.

Chaque indice renvoie à un film marquant de la carrière de Julia Roberts : le lac de Côme évoque « Ocean’s Twelve », tourné en partie en Italie; le champignon fait référence à la gastronomie italienne mise à l’honneur dans « Mange prie aime »; la pile de livres correspond à son rôle de professeure dans « Le Sourire de Mona Lisa »; le drapeau de pirates renvoie à l’univers de « Hook »; les roses symbolisent la romance de « Pretty Woman »; la bouteille rappelle l’enquête sur la pollution de l’eau dans « Erin Brockovich »; et enfin, l’oiseau (pélican) fait directement référence au thriller « L’Affaire Pélican ».



Publicité





Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney, Stendhal

Notez que la cagnotte du Sidaction est aujourd’hui à 130.000 euros.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+