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Vivement Dimanche du 29 mars 2026 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h40 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







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Vivement Dimanche du 29 mars 2026 : les invités

En première partie, Michel Drucker accueillera des personnalités aux parcours exceptionnels. Le chanteur Gilbert Montagné, icône de la scène française, reviendra sur sa carrière et ses projets actuels. À ses côtés, le parolier Claude Lemesle, auteur de centaines de chansons à succès, partagera les coulisses de ses plus grandes collaborations. La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse sera également présente pour évoquer son engagement et ses actualités. Enfin, la cheffe pâtissière Nina Métayer, récemment sacrée meilleure pâtissière du monde, racontera son parcours et sa passion pour l’excellence culinaire.

En deuxième partie, l’émission rendra un hommage émouvant à l’inoubliable Jacques Villeret, comédien adoré du public. Pour célébrer sa mémoire et son immense carrière, Michel Drucker recevra son épouse Ghislaine Villeret, ainsi que ses amis et partenaires de jeu Daniel Russo et André Dussollier, qui partageront anecdotes et souvenirs personnels. Le dessinateur et chroniqueur Emmanuel Chaunu apportera également son regard et ses illustrations pour retracer en images les moments forts de la vie de l’acteur.



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Une émission placée sous le signe de la musique, du talent et de la nostalgie, à ne pas manquer pour les fidèles de Vivement dimanche.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV