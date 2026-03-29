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Grands Reportages du 29 mars 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 29 mars 2026 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « La nouvelle ruée vers l’or » (inédit)

En pleine crise économique mondiale, l’or s’impose plus que jamais comme une valeur refuge. En dix ans, son prix a été multiplié par quatre, dépassant aujourd’hui les 120 euros le gramme. Investisseurs, bijoutiers, chercheurs de pépites… tous veulent leur part de ce métal précieux. Mais à mesure que sa valeur grimpe, les arnaques se multiplient et les orpailleurs illégaux se montrent de plus en plus déterminés. Pendant plus d’un an, une équipe de Grands Reportages a suivi cette nouvelle ruée vers l’or, et ses dérives.

Et à 14h50 : « Boulangères : les nouvelles amies du pain » (rediffusion)



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Ce n’est qu’en 2021 que le Larousse a fait évoluer sa définition du mot « boulangère ». Désormais, il désigne aussi celle qui fabrique le pain, et non plus seulement la femme du boulanger, longtemps cantonnée à la vente en boutique. Sacs de farine allégés, mécanisation, meilleure répartition des tâches dans les couples… Depuis quelques années, une petite révolution est en marche : n’en déplaise à Marcel Pagnol, le pain n’est plus uniquement une affaire d’hommes. Et les femmes que nous avons suivies ne manquent ni de détermination ni d’idées pour transformer le métier.