Vivement Dimanche du 8 mars 2026 : les invités de Michel Drucker





Rendez-vous à 13h40 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 8 mars 2026 : les invités

Ce dimanche, « Vivement dimanche » propose un nouveau numéro inédit placé sous le signe de la bonne humeur et des retrouvailles autour de Michel Drucker.

En première partie, l’animateur reçoit une belle brochette d’invités venus évoquer leur actualité et partager souvenirs et anecdotes. Seront présents sur le célèbre canapé rouge : Benjamin Castaldi, Olivier Ménard, Gaël Leforestier, le comédien Jean‑Pierre Castaldi, l’actrice Catherine Jacob, l’humoriste et comédien Philippe Lellouche ainsi que la chanteuse Jeanne Cherhal.



La seconde partie de l’émission se poursuivra avec d’autres personnalités venues échanger avec Michel Drucker : l’humoriste Jérémy Ferrari, l’ancienne ministre et chroniqueuse Roselyne Bachelot, l’animateur et producteur Laurent Ruquier, la chanteuse Karina Marimon et le dessinateur de presse Emmanuel Chaunu.

Entre confidences, séquences d’archives et moments musicaux, ce nouveau numéro promet une nouvelle fois une après-midi conviviale et pleine de surprises.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV