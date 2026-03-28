Les Traîres : qui sont les Traîtres ? Qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 28 mars)

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Ce soir, M6 lançait la saison 6 de son jeu de stratégie et de manipulation « Les Traîtres », présenté par Éric Antoine. Pour cette nouvelle édition, 22 personnalités issues d’univers très différents ont accepté de se prêter au jeu du mensonge et de la confiance.











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Au casting cette saison : Adriana Karembeu, Ginger Bitch, Victoria Abril, Arié Elmaleh, Sophie Davant, Issa Doumbia, Armelle, André Bouchet, Juste Zoé, Christian Millette, Nicole Ferroni, Emmanuel Petit, Isabelle Morini-Bosc, Sundy Jules, Fatou Guinea, Richard Orlinski, Cindy Poumeyrol, Major Mouvement, Maud Ankaoua, Axel Huet, Donovan, et Sarah Saldmann.

Tous arrivent au château et ils font connaissance dans les voitures. Et sacrée surprise en arrivant : ils sont dans un cimetière avec leurs noms sur les tombes ! Eric les accueille et il les informe que c’est le cimetière des bannis. Et il les informe que ce soir, deux Traîtres vont bannir un premier loyal avant même que le jeu commence. Il y a des amulettes dans ce cimetière et celui qui en trouvera une sera protégé de l’élimination.

Au programme pour trouver l’amulette : creuser sa propre tombe ! C’est Armelle qui la trouve la première, elle est donc protégée du bannissement ce soir.



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Adriana, Fatou et Issa sont Traîtres

Place à la table ronde, Eric va désigner les Traîtres. Il pause sa main sur l’épaule d’Issa Doumbia, qui est donc Traître. Mais il découvre qu’il est le Traître Maudit ! Sa mission : démasquer les Traîtres ou mourir ! Il a 48h.

Eric choisit ensuite les deux autres Traîtres : Fatou Guinea, Adriana Karembeu, et un troisième dont il ne nous révèle pas l’identité. Eric fait retirer les masques des joueurs et les laisse discuter, il ne révèle pas le nombre de Traîtres.

Les soupçons d’Issa se tournent rapidement vers Emmanuel Petit et Donovan.

Sarah et Sophie éliminées

Premier conseil des Traîtres : on ne sait toujours pas qui est avec Fatou et Adriana ! Avant de bannir un loyal, Eric vient leur annoncer une surprise : ils vont bannir 3 personnes !

Mais le lendemain au petit déjeuner, nouvelle surprise : il ne manque que Sarah Saldmann, qui a été éliminée par Issa ! Eric les rejoint et leur donne rendez-vous pour un jeu.

Ils jouent au pendu en équipe avec une amulette à la clé. L’équipe rouge remporte 3 amulettes à se répartir entre eux : Issa, Victoria et Cindy. De fortes tensions éclatent entre Sophie et Fatou ! De retour au château, Fatou se venge en tentant de retourner les soupçons vers Sophie.

C’est l’heure de la table ronde. Fatou attaque direct et s’en prend à Sophie ! Sophie essaie de se défendre. Et la stratégie de Fatou marche : Sophie Davant est éliminée à l’unanimité ! Elle annonce qu’elle était loyale.

Eric retrouve Issa et lui donne un choix : il doit choisir qui bannir parmi les 3 loyaux désignés par les Traîtres : Axel, Christian et Grégoire. Et Issa donne à Eric ceux qu’ils pensent être les Traîtres : Donovan, Fatou et Adriana ! A-t-il bien deviné ? Donovan est-il le 3ème Traître ? Réponse au prochain épisode !

Rendez-vous le samedi 4 avril 2026 à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.