The Voice : résumé et replay des 5èmes auditions à l’aveugle (28 mars 2026)



Publicité





The Voice du samedi 28 mars 2026, résumé et replay – C’est parti pour la cinquième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc continuent la formation de leurs équipes.











Publicité





La soirée débute avec Candyce, 17 ans, qui chante « Beautiful things » de Benson Boone. Tayc et Lara se retournent, suivis de Florent et Amel. Elle choisit de rejoindre l’équipe d’Amel Bent !

Youenn, 19 ans, reprend « Les oubliés » de Gauvin Sers. Florent et Amel se retournent en toute fin de chanson ! Il choisit Florent.

Le talent suivant, Pilani Bubu, chante « Click song » de Miriam Makeba. Aucun coach ne se retourne.



Publicité





Place à Johanna, ancienne candidate de la Star Academy qui avait atteint les demi-finale de la saison 8. Elle chante « Sur un prélude de Bach » de Maurane. Tous les coachs se retournent très vite et en même temps ! Florent décide de bloquer Lara Fabian ! Mais Lara est finalement débloquée et Johanna bien sûr d’aller avec elle.

Mounir, 26 ans, chante « Love in the dark » d’Adele. Tayc, Lara et Amel se retournent sur la fin. Mounir choisit de continuer avec Tayc.

Robin, 24 ans, reprend « Des bisoux » de Philippe Katerine. Personne ne se retourne !

Deux femmes se présentent : le Cocodettes. Elles reprennent des chants bulgares. Aucun coach ne se retourne.

Alvin, 29 ans, reprend « Ciel » de Gims. Florent et Amel se retournent. Il choisit Amel.

Coline, 17 ans, a été finaliste de la saison 10 de The Voice Kids dans l’équipe de Slimane. Elle chante « Ne me dis plus jamais » de Linh. Amel et Tayc se retournent. Coline choisit de continuer avec Amel !

Arthur, 26 ans, chante « Adieu mon amour » d’Héléna. Personne ne se retourne.

Sarah, 37 ans, chante « Breathe me » de Sia. Florent se retourne seul, elle rejoint donc son équipe.

César, 19 ans, reprend « Yes sir, I can boogie » de Baccara. Personne ne se retourne.

Charles Traxer, 26 ans, chante « J’veux la tendresse » de Lucky Love. Seule Lara Fabien se retourne, il rejoint donc son équipe.

The Voice du 28 mars 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 28 mars 2026 pour l’épisode 4 !