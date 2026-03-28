Rugby Top 14 : suivre le match Bayonne / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bayonne / La Rochelle en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 28 mars 2026 sur Canal+ ! Suite de la 20ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, l’Aviron Bayonnais reçoit le Stade Rochelais.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







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Ce samedi soir, le stade Jean-Dauger accueille une affiche importante de la 20ᵉ journée de Top 14 entre l’Aviron Bayonnais et le Stade Rochelais. Une rencontre qui s’annonce capitale pour deux équipes en quête de points dans un milieu de tableau très serré. Bayonne, actuellement en bas de première moitié de classement, aura à cœur de profiter de l’appui de son public pour se relancer après plusieurs résultats irréguliers.

En face, La Rochelle se déplace avec l’ambition de confirmer sa dynamique et de rester au contact des places qualificatives. Les Maritimes, qui s’étaient largement imposés lors du match aller, voudront rééditer cette performance, mais devront composer avec l’ambiance toujours bouillante de Jean-Dauger. Cette opposition entre la puissance rochelaise et l’engagement bayonnais promet un duel physique et indécis, aux enjeux importants dans la course à la phase finale.



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Bayonne / La Rochelle la composition des équipes

Le XV de départ de l’Aviron Bayonnais : 15. Orabé ; 14. Tiberghien, 13. Maqala, 12. Tuilagi, 11. M. Carreras ; 10. T. Spring, 9. Germain ; 7. Capilla, 8. Capilla, 6. Bruni ; 5. Paulos, 4. Iturria (cap.) ; 3. Tatafu, 2. Bosch, 1. Bordelai.

Les remplaçants : 16. Martin, 17. Castillon, 18. Ariceta, 19. Marchesin, 20. Tilloles, 21. Erbinartegaray, 22. Martocq, 23. Tagi

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Niniashvili, 14. Nowell, 13. Favre, 12. Séguret, 11. Leyds (c), 10. Hastoy, 9. Le Garrec (cap.) ; 7. Botia, 8. Haddad-Victor, 6. Cancoriet ; 5. Skelton, 4. Kante Samba ; 3. Feao, 2. Sutidze, 1. Wardi.

Les remplaçants : 16. Latu, 17. Kaddouri, 18. Waqanisaravi, 19. Lavault, 20. Timo, 21. Berjon, 22. Lagivala, 23. Kuntelia.

Bayonne / La Rochelle en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bayonne / La Rochelle, 20ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.