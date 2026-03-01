Ligue 1 : Marseille / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 1er mars 2026 – Marseille / Lyon en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite et fin de la 24ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille qui reçoit l’Olympique Lyonnais.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille reçoit l’Olympique Lyonnais pour la 24ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s. L’OM, qui connaît une période difficile avec quatre matchs sans victoire en championnat, voudra arrêter sa série pour rester dans la course aux places européennes et conforter sa 4ᵉ place au classement. De son côté, Lyon, actuellement 3ᵉ, arrive plus en confiance malgré sa récente défaite à Strasbourg, après une série de résultats très positifs.



Ce duel, souvent appelé Olimpico, oppose deux clubs historiques du football français dans un match à fort enjeu. Marseille a remporté ses trois dernières confrontations à domicile contre Lyon, mais reste sur une dynamique mitigée cette saison, notamment défensivement. Lyon affiche une meilleure stabilité récente et viendra chercher un résultat pour consolider sa place sur le podium.

Marseille / Lyon – Composition des équipes

🔵 OM (composition officielle) : Rulli – Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson – Timber, Højbjerg (Cap.), Kondogbia – Greenwood, Aubameyang, Traoré

🔵 OL (composition officielle) : Greif – Mailtand-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton, Nartey – Tolisso (Cap.) – Endrick, Yaremchuk

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Lyon ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Lyon, 24ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.