Rugby Top 14 : suivre le match Pau / Bordeaux en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby Top 14 – suivre la rencontre Pau / Bordeaux en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 1er mars 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 18ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, la Section Paloise accueille Bordeaux-Bègles.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce dimanche soir au Stade du Hameau à Pau, la Section Paloise accueille Bordeaux-Bègles pour la 18ᵉ journée du Top 14 2025-2026. C’est un vrai duel au sommet entre deux équipes bien classées : Pau est 2ᵉ du championnat avec 51 points, juste devant Bordeaux-Bègles (3ᵉ avec 50 points), ce qui fait de ce match un rendez-vous clé dans la course pour les qualifications directes en demi-finales.

Pau, malgré une période plus délicate récemment avec plusieurs défaites, peut compter sur son bon début de saison et son excellent bilan à domicile pour surprendre une UBB qui vient en confiance après de nombreux succès. Lors de la première confrontation de la saison, les Palois s’étaient imposés 34-33 à l’extérieur.



Pau / Bordeaux la composition des équipes

Le XV de départ de la Section Paloise : 15. Luc ; 14. Arfeuil, 13. Valentino ou Maddocks, 12. Decron, 11. Grandidier-Nkanang ; 10. Despérès ou Simmonds, 9. Daubagna ; 7. Credoz, 8. Isa, 6. Gorgadze (cap.) ; 5. Maximin, 4. Auradou ; 3. Laclayat, 2. Montoya, 1. Kaulashvili.

Les remplaçants : 16. Delhommel ou Rey, 17. Etchebehere, 18. Jolmes, 19. Whitelock, 20. Hewat, 21. Robson ou Souverbie, 22. Mondinat ou Laporte, 23. Zabala-Arrieta.

Le XV de départ de l’Union Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Uberti, 12. Janse van Rensburg ou Moefana, 11. Rayasi ; 10. Laharrague, 9. Lucu (cap.) ; 7. Woki, 8. Gazzotti, 6. Matiu ; 5. Coleman, 4. Palu ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Les remplaçants : 16. Sa, 17. Perchaud, 18. Cazeaux, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Jacobs, 21. Moefana ou Janse van Rensburg, 22. Retière, 23. Tameifuna.

Pau / Bordeaux en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Pau / Bordeaux, 18ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.