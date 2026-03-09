« Mariés au premier regard » : Jenna et Laurent vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

Alors que le troisième épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un troisième mariage était sur le point de se dérouler.


Vous êtes déjà impatient de savoir si Jenna et Laurent se sont dits oui lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !

Dans l’épisode 4 lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Jenna et Laurent se connaissent effectivement. Ils se sont déjà parlé mais sans approfondir, Jenna ne sait plus quoi penser ! Laurent avoue qu’elle lui plait même s’il n’a jamais osé la séduire avant… Jenna est mal à l’aise mais ils vont finalement se dire oui et se marier !

Vous suivrez ensuite les préparatifs du mariage de Perrine et Alexandre, ainsi que la lune de miel de Julie et Mathieu.


Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 16 mars pour suivre l’épisode 4 de « Mariés au premier regard » !

