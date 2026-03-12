N’oubliez pas les paroles du 12 mars 2026 : Quentin passe un cap et fait enfin grimper ses gains

N’oubliez pas les paroles du 12 mars 2026, 10 victoires pour Quentin – Quentin a franchi le cap des 10 victoires ce jeudi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et il a enfin réussi à faire grimper ses gains !


Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du jeudi 12 mars 2026, Quentin continue

Dans le détail ce jeudi soir, Quentin a remporté 1000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Il totalise 45.000 euros en 10 victoires et il a aussi remporté un week-end au Futuroscope à l’occasion de sa 10ème victoire ce soir.

N’oubliez pas les paroles du replay de 12 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

