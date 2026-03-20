N’oubliez pas les paroles du 20 mars 2026 : Sandy passe déjà un cap, quels gains pour la maestro ?

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N’oubliez pas les paroles du 20 mars 2026, 6 victoires pour Sandy – Sandy a franchi le cap des 50.000, euros de gains ce vendredi soir dans votre jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Elle totalise déjà 51.000 euros de gains en 6 victoires !











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N’oubliez pas les paroles du vendredi 20 mars 2026, Sandy dépasse les 50.000 euros

Dans le détail ce vendredi soir, Sandy a remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la première émission, et rien du tout sur la seconde. Elle sera de retour samedi soir pour tenter de poursuivre son beau parcours et faire grimper ses gains !

N’oubliez pas les paroles du replay de 20 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.