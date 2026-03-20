Ligue 1 : Lens / Angers en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 20 mars 2026 – Lens / Angers en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Début de la 27ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce vendredi soir avec le RC Lens qui reçoit Angers au Stade Bollaert.





Un match à suivre ce vendredi soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le RC Lens reçoit Angers ce vendredi au stade Bollaert-Delelis, en ouverture de la 27ᵉ journée de Ligue 1. Les Sang et Or abordent cette rencontre dans le haut du classement, avec l’objectif de rester au contact du PSG dans la course au titre et aux places qualificatives pour la Ligue des champions.



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En face, Angers se déplace avec une pression différente : le club angevin, plus irrégulier cette saison, cherche des points précieux pour s’éloigner de la zone dangereuse et sécuriser son maintien. Lens part favori, d’autant que les Nordistes s’étaient déjà imposés à l’aller (2-1) à Raymond-Kopa. Mais les Lensois restent sur une défaite récente en championnat, ce qui rend cette rencontre importante pour relancer la dynamique devant leur public.

Lens / Angers – Composition des équipes

🔵 Lens (composition officielle) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (c), Udol – Thauvin, Edouard, Saint-Maximin

🔵 Angers (composition officielle) : Pona – Louër, Camara, Lefort, Hanin – Belkebla, Van den Boomen – Belkhdim, Mouton, Sbaï – Djibirin

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lens / Angers ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lens / Angers, 27ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.