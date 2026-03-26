N’oubliez pas les paroles du 26 mars 2026 : Sandy continue, la maestro a-t-elle fait monter ses gains ?

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N’oubliez pas les paroles du 26 mars 2026, 16 victoires pour Sandy – Sandy a signé deux nouvelles victoires ce jeudi soir dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Et après deux jours sans le moindre euro supplémentaire, elle a enfin fait monter ses gains ce soir !











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N’oubliez pas les paroles du jeudi 26 mars 2026, 16 victoires pour Sandy

Dans le total ce jeudi soir, Sandy a remporté 2.000 euros sur la première émission, et encore 2.000 euros sur la seconde émission. Elle totalise ainsi 115.000 euros en 16 victoires. Elle sera évidemment de retour vendredi soir pour tenter de conserver son micro d’argent.

N’oubliez pas les paroles du replay de 26 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.