Football amical : Brésil / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Football amical, Brésil / France en direct, live et streaming ce jeudi 26 mars 2026 – A moins de 3 mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026, place à un match amical ce jeudi soir pour l’Équipe de France de football face au Brésil.





A suivre ce soir à partir de 20h50 sur TF1, coup d’envoi à 21h.







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Le Brésil et la France s’affrontent ce soir dans un match amical de prestige au Gillette Stadium, aux États-Unis. Cette rencontre s’inscrit dans la tournée de préparation des Bleus à quelques mois de la Coupe du monde 2026, et constitue un premier test majeur face à l’une des nations les plus titrées de l’histoire du football.

Au-delà de son statut amical, cette affiche entre deux géants du football mondial promet un duel spectaculaire, entre le talent offensif brésilien et la solidité collective de l’équipe de France. Les confrontations entre ces deux sélections sont rares mais souvent marquantes, et ce match pourrait donner un avant-goût d’un éventuel choc lors du prochain Mondial.



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Brésil / France – Composition des équipes

🔵 Brésil (composition probable) : Ederson – Wesley, Marquinhos (c) ou Ibañez, Bremer, Douglas Santos – Casemiro, Andrey Santos – Raphinha, Cunha, Vinicius Junior – João Pedro

🔵 France (composition probable) : Maignan – Gusto, Konaté, Upamecano, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé (c)

Brésil / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’Équipe de France.

Brésil / France, match amical de préparation pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, à suivre ce jeudi 26 mars 2026 sur TF1.