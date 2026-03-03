N’oubliez pas les paroles du 3 mars 2026 : Maxime franchit 2 gros caps !



N’oubliez pas les paroles du mardi 3 mars 2026, 20 victoires pour Maxime

Dans le détail ce mardi soir, Maxime a remporté 1000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la deuxième. Il totalise ainsi 104.000 euros de gains en 20 victoires et monte à la 86ème place des plus grands maestros du jeu de Nagui.

Notez que pour sa 20ème victoire, Maxime a remporté un séjour d’une semaine en Corse.

N’oubliez pas les paroles du replay de 3 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



