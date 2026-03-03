Qualifications Coupe du Monde féminine 2027 : suivre Irlande / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Qualifications Coupe du Monde féminine 2027, Irlande / France en direct, live et streaming ce mardi 3 mars 2026 – Début des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027 ce mardi soir pour nos Bleues. L’Équipe de France se déplace en Irlande.





A suivre ce soir à partir de 20h25 sur France 4, coup d’envoi à 20h30.







Ce mardi soir, l’équipe de France féminine affronte l’Irlande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine 2027. La rencontre se joue au Tallaght Stadium à Dublin. Ce match de 1ère journée est important pour lancer la campagne de qualification.

Les Bleues abordent ce déplacement avec l’objectif de valider une victoire solide pour bien commencer leur parcours vers le Mondial 2027. L’Irlande, malgré un statut d’outsider, peut se montrer combative grâce à des joueuses comme Denise O’Sullivan ou Megan Connolly, et compte profiter de son terrain et de son public pour rivaliser avec les favorites.



Irlande / France – Composition des équipes

🔵 Irlande (composition probable) : Whitehouse – Nolan, Haves, Patten – McCabe, Mannion – Quinn, Toland, O’Sulivan – Carusa, Larkin

🔵 France (composition probable) : Peyraud-Magnin – Bogaert, Lakrar, De Almeida, N’Dongala – Geyoro, Baltimore, Karchaoui – Diani, Katoto, Mateo

Irlande / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 4 dès 20h25. Coup d’envoi de la rencontre à 20h30.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Irlande / France, 1er match de qualification pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027, à suivre ce soir.