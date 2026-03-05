N’oubliez pas les paroles du 5 mars 2026 : l’élimination de Maxime, qui est la nouvelle maestro ?



N’oubliez pas les paroles du 5 mars 2026, élimination de Maxime – Coup de tonnerre ce jeudi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Maxime a été éliminé, il est reparti avec 104 000 euros de gains en 23 victoires.











C’est Augustine qui est devenue maestro ce soir. Elle a fait une première victoire avec 10 000 euros de gains. Elle sera de retour vendredi soir pour tenter de conserver son micro d’argent. Attention, en raison de l’ouverture des Jeux Paralympiques, une seule émission prévue demain soir !

N’oubliez pas les paroles du replay de 5 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.