Un Si Grand Soleil du 6 mars : Elodie prête à rompre, Caroline se confie à Hugo (résumé épisode 1873 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 6 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1873 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 6 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Pablo retrouve Noura au lycée, elle lui avoue qu’elle était très inquiète pour lui. Et elle souligne le fait qu’avec les rêves de méduses, son inconscient essayait de lui faire ouvrir les yeux. Désormais, Pablo dort bien et ne rêve plus. Ils ignorent Alexis quand il arrive…

Au palais de justice, Cécile annonce à Etienne Janson qu’il est mis en examen pour l’homicide par empoisonnement de Martin, ainsi que la tentative de séquestration et tentative de meurtre sur Caroline. Son avocat précise que son client n’a reconnu que le trafic de pièces détachées mais Cécile note que Xavier était sous ses ordres. Etienne assure que c’est faux, il n’a jamais voulu tuer personne. Cécile dit que la justice décidera, en attendant il va être placé en détention provisoire.



Publicité





A la ferme, Elise est surprise de la proposition de Flore. Elle dit à Ludo qu’elle ne la voit pas gérer une exploitation. Ludo pense qu’elle exagère. Pauline rappelle que quand on est motivé, tout est possible, et ils n’ont pas d’autre solution. Ludo valide le fait qu’ils n’ont pas le choix.

Au commissariat, Thierry veut parler à Hugo. Il voit qu’il fait la tête mais il assure qu’il a fait son taf, il n’avait rien contre son fils. Hugo est certain que s’il avait été blanc avec un casier vierge, il ne l’aurait pas traité de la même façon. Thierry dit qu’il se trompe, Hugo lui dit que la prochaine fois qu’il le croise, il l’ignore…

Flore retrouve Ludo, Elodie et Rémi. Elle demande s’ils ont réfléchi à sa proposition, Ludo annonce que c’est oui ! Flore est ravie et est prête à commencer. Elodie dit qu’il va falloir d’abord formaliser, Ludo va appeler Johanna pour fixer un rendez-vous rapidement. Flore reconnait qu’elle a tout à apprendre mais elle est super motivée. Elle commence par casser une bouteille… Elodie préfère s’éclipser.

En salle des profs, Eve demande à Sabine comment elle va. Elle avoue être soulagée mais Eve remarque que ça n’a pas l’air d’aller. Sabine vide son sac : la présence de Caroline la dérange. Elle voit que cette histoire les a rapprochés. Elle se sent transparente à côté de Caroline qui passe pour une super héroïne. Eve pense qu’elle est juste jalouse. Elle doit se dire que ça ne va pas durer, Caroline va rentrer chez elle et elle va retrouver sa complicité avec Hugo. Mais Sabine ne sait pas quand Caroline a prévu de rentrer… Eve lui conseille de lui en parler.

Elodie est avec Pauline, c’est toujours aussi tendu. Elodie peine à se réjouir pour Flore. Pauline dit que ça finit bien et propose un resto en amoureuses. Elodie refuse de faire comme si rien ne s’était passé. Elle est en colère et préfère s’en aller. Elle va retrouver son père, elle lui avoue être toujours amoureuse de Pauline mais elle lui en veut toujours de ne pas vouloir dénoncer son ex et il y a quelque chose de cassé. Elle ne sait pas si elle va réussir à passer au dessus.

De son côté, Pauline appelle Léo. Elle a découvert qu’il lui a fait un virement, elle n’en veut pas ! Il dit qu’il essaie de réparer, Pauline dit qu’ils ont trouvé une solution pour sauver l’exploitation. Elle lui fait un virement pour le rembourser.

Aude fait ses courses avec son mari et Alexis. Il fait la tête et finit par reprocher à sa mère de l’avoir brouillé avec ses potes. Le père d’Alexis reproche à Aude d’avoir mêlé leur fils à tout ça.

Pablo se balade avec Caroline, elle est ravie de partager des moments tous les deux et lui dit qu’elle ne sait pas comment elle va faire pour retourner à Lyon. Il va lui manquer. Et elle angoisse à l’idée de rentrer seule, elle craint la solitude. Pablo lui dit que Martin était un pourri. Elle dit qu’il ne méritait pas de mourir comme ça, Pablo rappelle qu’il l’a manipulait. Il dit qu’elle est super forte et elle sera beaucoup mieux sans lui.

Elodie vient à la coloc, Elise dit qu’elle prépare un plateau repas pour regarder un film avec Ludo et Bilal. Elise lui propose de rester. avec eux, elle accepte.

Elisabeth est surprise pour Flore et en parle avec Alain. Elle lui demande où elle a trouvé l’argent pour investir. Alain dit qu’avec Clémence, ils lui ont donné 12500 euros chacun. Elisabeth dit qu’elle comprend mieux pourquoi elle voulait diner avec eux… Alain n’apprécie pas l’insinuation.

Caroline n’arrive pas à dormir, elle se lève et va se servir un verre d’eau. Elle tombe sur Hugo, qui a entendu du bruit. Elle avoue que ça l’angoisse de repartir à Lyon. Elle se rend compte que sa relation avec Martin était toxique mais elle pense être incapable de vivre seule. Hugo tente de la rassurer. Caroline dit qu’elle a besoin de lui et Pablo…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, les résumés jusqu’au 20 mars 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.