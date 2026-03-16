Plus belle la vie spoiler : la fin du sablier, le tueur piège Apolline ! (17 mars 2026)

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Plus belle la vie en avance du 17 mars 2026 – Les choses vont mal tourner demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 17 mars 2026, alors que Jean-Paul est convaincu que Léa est la prochaine victime, il fouille le cabinet médical avec Idriss, à la recherche d’un indice…











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Idriss trouve alors une boite violette, contenant des vêtements. Ils n’appartiennent ni à Léa, ni à Babeth, ni à Jennifer ! Ils les envoient à la PTS, Charlotte finit par prévenir Idriss qu’ils viennent d’une jeune créatrice à Marseille. Idriss et Jean-Paul vont donc l’interroger et elle explique que c’est une pièce récente, qu’elle n’a vendu qu’en quatre exemplaires. Elle leur donne la liste des acheteurs. Parmi eux… Apolline Deboisier ! Ils ne comprennent pas le lien avec Jean-Paul, si ce n’est qu’il s’agit d’une patiente de Léa.

Pendant ce temps là, Apolline parle à Steve de sa rupture avec Léa. Elle est effondrée car très amoureuse… Mais elle finit par recevoir un mail de Léa, qui lui donne rendez-vous en fin de journée dans un hôtel. Elle lit le mail à Steve. Alors plus tard, quand Morgane recherche Appolline car elle est introuvable et injoignable, Steve hésite mais finit par lui donner le nom de l’hôtel et la chambre.



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Terrifié à l’idée que le tueur s’en prenne à Apolline, Steve tente de la joindre, sans succès. Il décide alors d’appeler Léa, qui ne comprend pas car elle n’avait pas prévu de voir Apolline ! Steve comprend qu’Apolline a été piégée par le tueur. Dans la chambre d’hôtel, Apolline ouvre et se retrouve face au tueur, armé d’un couteau…

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