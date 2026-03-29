« Rien à perdre » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (29 mars 2026)

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« Rien à perdre », c’est le film inédit diffusé ce dimanche soir sur France 2. Un film de Delphine DELOGET, avec Virginie EFIRA, Félix LEFEBVRE, Arieh WORTHALTER, Mathieu DEMY, India HAIR et Alexis TONETTI.


A découvrir sur France 2 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).

« Rien à perdre » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (29 mars 2026)



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« Rien à perdre » : l’histoire de votre film

Sylvie habite à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement. Alertés, les services sociaux décident de placer l’enfant en foyer le temps de mener une enquête. Convaincue qu’il s’agit d’une erreur judiciaire, Sylvie entame alors un combat pour récupérer la garde de son fils.


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Bande-annonce vidéo

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