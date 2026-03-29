Sept à huit du 29 mars 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 29 mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 29 mars 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Ados délinquants ou mineurs en danger, document exclusif au coeur des audiences des juges des enfants.



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Dans « 7 à 8 »

🔵 Système D : comment les français s’organisent face à la hausse des carburants ?

🔵 Les rois de la bouillabaisse : à Marseille, six candidats s’affrontent pour le titre mondial.

🔵 Et Sonia dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. La femme qui a permis de localiser l’un des terroristes du 13 novembre raconte sa vie sous protection policière depuis 10 ans.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 29 mars 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.