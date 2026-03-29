« Mystères au paradis » du 29 mars 2026 : le final de la saison 2 ce soir sur France 3

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« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 29 mars 2026 – Ce dimanche soir, France 3 diffuse les deux derniers épisodes inédits de la saison 2 de la série « Mystères au paradis ».
A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv
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Mystères au paradis, vos épisodes inédits du 29 mars 2026
Épisode 5 : L’archer invisible
Rebecca Thompson découvre Niamh Kirby inconsciente en pleine nature, une flèche fichée dans l’épaule. Pourtant, elle est formelle : lorsqu’elle a entendu les cris de la victime, personne ne se trouvait aux alentours.
Épisode 6 : Arnaques en tous genres
Alors que le poste de police se prépare à passer devant la commission d’évaluation, le musée de Shipton Abbott est cambriolé la veille. Une statuette de grande valeur disparaît mystérieusement, sans que la moindre alarme ne se déclenche.
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Le casting
Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Barbara Flynn (Anne Lloyd)…