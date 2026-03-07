Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Ecosse / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Ecosse / France en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce samedi après-midi sur TF1 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Le XV de France se déplace en Ecosse.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 15h00 ce samedi 7 mars 2026. Coup d’envoi à 15h10.







L’équipe de France se déplace en Écosse cet après-midi à Murrayfield pour un choc très attendu de la 4ᵉ journée du Tournoi des Six Nations 2026. Leaders du classement, les Bleus peuvent frapper un grand coup dans la compétition : une victoire avec le bonus offensif leur permettrait de s’assurer la victoire finale dans le Tournoi. Les hommes de Fabien Galthié arrivent en confiance après un début de compétition solide et comptent bien confirmer leur domination à l’extérieur.

Face à eux, l’Écosse, actuellement deuxième, espère profiter de l’ambiance toujours bouillante de Murrayfield pour faire tomber les Français et relancer totalement la course au titre. Les Écossais restent capables de coups d’éclat et comptent notamment sur leur jeu offensif pour inquiéter la défense tricolore.



Les compositions du match Ecosse / France

Le XV de départ de l’Ecosse : 1. P. SCHOEMAN 2. G. TURNER 3. D. RAE 4. G. BROWN 5. S. CUMMINGS 6. M. FAGERSON 7. R. DARGE 8. J. DEMPSEY 9. B. WHITE 10. F. RUSSELL 11. K. STEYN 12. S. TUIPULOTU 13. H. JONES 14. D. GRAHAM 15. B. KINGHORN

Remplaçants : 16. E. ASHMAN 17. R. SUTHERLAND 18. Z. FAGERSON 19. G. GILCHRIST 20. F. DOUGLAS 21. J. BAYLISS 22. G. HORNE 23. T. JORDAN

Le XV de départ de la France : 1. J. GROS 2. J. MARCHAND 3. D. ALDEGHERI 4. C. OLLIVON 5. M. GUILLARD 6. F. CROS 7. O. JÉGOU 8. A. JELONCH 9. A. DUPONT 10. M. JALIBERT 11. L. BIELLE-BIARREY 12. Y. MOEFANA 13. N. DEPOORTÈRE 14. T. ATTISSOGBE 15. T. RAMOS

Remplaçants : 16. P. MAUVAKA 17. R. NETI 18. D. BAMBA 19. T. FLAMENT 20. E. MEAFOU 21. L. NOUCHI 22. B. SERIN 23. P. BARASSI

Ecosse / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 15h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Ecosse / France , un match de rugby évènement à suivre dès 15h sur TF1.