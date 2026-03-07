Ici Tout Commence spoilers : un grand retour, la vérité sur Stanislas, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 mars 2026)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 9 au 13 mars 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par le grand retour de Laetitia à l’institut Auguste Armand. Après avoir mis Stanislas à pied, Anaïs a appelé Laetitia pour lui proposer de le remplacer pour le Prix Armand des Arts de la Table. Et elle va accepter et débarquer !

Laetitia retrouve Stanislas et elle comprend qu’il ne va pas bien du tout… Elle connait son secret : Stanislas souffre de TOC (troubles obsessionnels compulsifs) et il est en crise depuis le retour de Bakary ! On va alors découvrir la vérité sur Stanislas et Bakary : s’il est parti du jour au lendemain, c’est parce qu’à l’époque, il a failli le tuer !

Pendant ce temps là, Milan ne se sent plus au top dans sa relation avec Anaïs, qui a de moins en moins de temps à lui accorder. Et quand Anaïs réserve sa soirée pour lui, Jasmine est mal à l’aise en les voyant s’embrasser… Serait-elle entrain de développer des sentiments pour son coloc ?



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 (épisode 1388) : Stanislas se trouve une alliée de taille. Ismaël a du mal à trouver sa place. Dans son couple, Milan ne s’y retrouve plus.

Mardi 10 mars 2026 (épisode 1389) : Stanislas bascule dans un sombre passé. Face à Milan et Anaïs, Jasmine manie la langue de bois. Ismaël sait mieux que quiconque ce qui lui plait !

Mercredi 11 mars 2026 (épisode 1390) : Bakary ouvre les yeux sur Stanislas. Sur les bons conseils de Carla, Zoé se lance dans des tests. Gaspard et Maya partagent le même hobby.

Jeudi 12 mars 2026 (épisode 1391) : Stanislas croit n’avoir plus rien à perdre. Zoé découvre que ses intuitions étaient bonnes. Pénélope pâtit de la déformation professionnelle de Malik.

Vendredi 13 mars 2026 (épisode 1392) : Stanislas est pris de court. Malik se voit proposer une offre en or ! Lionel souffre du syndrome du nid vide.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 9 au 13 mars 2026

vidéo à venir

