Ligue 1 : Nice / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 21 mars 2026 – Nice / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite de la 27ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’OGC Nice qui accueille le Paris Saint-Germain à l’Allianz Riviera.





Un match à suivre ce samedi soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







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L’OGC Nice accueille le Paris Saint-Germain ce samedi soir. Le PSG, leader du championnat, se déplace sur la Côte d’Azur avec l’ambition de conforter sa première place et de poursuivre sa domination nationale, dans une saison où les Parisiens sont talonnés par les Lensois.

De son côté, Nice traverse une période plus compliquée et doit impérativement réagir pour rester à distance de la zone de relégation. Les Aiglons espèrent profiter du soutien de leur public pour créer l’exploit face à un adversaire qu’ils avaient réussi à battre la saison dernière, preuve que ce duel peut parfois réserver des surprises malgré l’écart de niveau entre les deux équipes.



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Nice / PSG – Composition des équipes

🔵 OGC Nice (composition officielle) : Diouf – Mendy, Dante, Bah – Clauss, Sanson, Boudaoui, Vanhoutte, Bard – Wahi, Diop.

🔵 PSG (composition officielle) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Lee, Vitinha, Mayulu – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Nice / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Nice / PSG, 27ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi soir.